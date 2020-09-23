بسبب عقوبات أمريكا.. الريال الإيراني يسجل انهيارا جديدا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بتسجيل الريال الإيراني، انهيارا جديدا، مجددا بسبب إعادة واشنطن العقوبات الأممية على طهران.

ووفقًا لـ"العربية"، سجل الريال الايراني بشكل حاد صباح اليوم الأربعاء، انهيارا تاريخيا جديدا عقب إعلان الولايات المتحدة مساء السبت الماضي، عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتطبيق آلية " سناب باك".

وتم تداول الدولار بـ 280 ألف ريال في سوق طهران للصرافة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأحد الماضي، أن العقوبات المفروضة على إيران دخلت مجددًا حيز التنفيذ، محذرةً من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها.

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.