موقع تحضير متفجرات..سياسي لبناني يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار جنوب لبنان

قال المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب مدير مركز الدراسات السياسية، إن هناك غموضا يلف ملابسات الانفجار الذى هو عين قانا حنوبي لبنان، لافتًا إلى أنه حتى الأن لم يعلن تفاصيله هلى يعود لعملية أمنية استهدفت مقر لحزب الله أم انفجار مشابه لما حدث فى مرفأ بيروت بسبب مواد متفجرة.

وأوضح "حبيب"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، أن حزب الله يمتلك مواقع كثيرة بين المدنيين وأصبحت الإنفجارات التى تحدث من وقت لآخر غير مستبعدة لأن حزب الله زرع قنابل موقوتة بين المدنيين بمقار عديدة لحفظ الأسلحة والمواد المتفجرة الخطيرة .

وأشار إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن الموقع الذى حدث به الانفجار هو مكان لتحضير المتفجرات .

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني قوله إن انفجار جنوب لبنان وقع في مخزن أسلحة لحزب الله نتيجة خطأ فني.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع الانفجار الذي سمع دويه الثلاثاء بجنوب لبنان، في منزل تابع لحزب الله.

وقالت صحيفة "الجديد" اللبنانية، إن الحزب فرض طوقًا أمنيًا في مكان الانفجار.

وأوضحت المصادر من عين قانا لصحيفة النهار أن لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان سبب الانفجار صاروخًا إسرائيليًا أو عبوة ناسفة انفجرت في منطقة مأهولة ما أسفر عن سقوط جرحى ودمار في الممتلكات.