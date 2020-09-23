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الإمارات تساعد في تخفيف معاناة ملايين المنكوبين واللاجئين حول العالم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تساعد في تخفيف معاناة ملايين المنكوبين واللاجئين حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجزت دولة الإمارات، لنفسها مكان الصدارة عالمياً، كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، حيث باتت سمات الخير والعطاء والإنسانية مرادفة لاسمها.

 

وقد أسهمت دولة الإمارات، في تخفيف معاناة ملايين المنكوبين واللاجئين، ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمستضعفين، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج، من دون النظر إلى عرقه أو دينه أو جنسه.

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و يعكس نهج قيادتنا وجهودها، في مأسسة واستدامة العمل الخيري والإنساني، انطلاقاً من موروث العطاء الذي غرسه الشيخ زايد في جميع أبناء الوطن، وثوابت الدولة الراسخة في إعلاء قيم التضامن مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات والكوارث، بعيداً عن أي اعتبارات، ما جعلها نموذجاً فريداً لعمل الخير، وعزز مكانتها على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

 

 

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