نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتقالي السوداني: المباحثات مع الجانب الأمريكي في الإمارات اتسمت بالجدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأربعاء، بأن مباحثات الوفد السوداني مع الجانب الأمريكي في الإمارات اتسمت بالجدية والصراحة.

وكشف إعلام مجلس السيادة الانتقالي، أن المحادثات تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.

وناقشت المباحثات عدداً من القضايا وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وفي وقت سابق، أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الإثنين، أن خريطة طريق ستعد في الـ50 يوم الأولى لتنفيذ اتفاق السلام في جوبا، وأن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد على أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة.

وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تفاؤله بالوصول إلي سلام خلال المائة يوم، و"تشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار".

وقال دقلو في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان في القصر الرئاسي بجوبا، إن سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.