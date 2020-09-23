أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وجرحى في صعدة

خروقات مستمرة بالحديدة وجرحى في صعدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة، واستهدف الطيران بسلسلة غارات محافظتي صنعاء ومأرب وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 95 خرقاً بينها محاولة تقدم في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح، وتحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس وأربع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وكيلو 16.

وارتكبت قوى العدوان 24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر احتراق منزل مواطن جنوب شرق مدينة الدريهمي المحاصرة نتيجة قصف قوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما استهدف قصف مدفعي بأكثر من 21 قذيفة و أربع قنابل من طائرة تجسسية منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بقذائف الهاون ومختلف الأعيرة استهدف قرية الشعب في حيس، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية شمال الجاح بمديرية بيت الفقيه.

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وذكر المصدر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف مصنعاً للبلاستيك في منطقة ردعم بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء، وشن غارة على منطقة الطلعة قبالة نجران.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان عشر غارات على مديرية رحبة، وأربع غارات على مديرية مجزر.