السيسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية.

وقال السيسي، عقب تسلمه أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً في القاهرة، أن الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هي القاعدة إلى تنطلق منها مصر في علاقاتها بمختلف دول العالم.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الدول التي تم اعتماد سفراءها اليوم هي جمهورية أوروغواي الشرقية والبرتغال والفاتيكان وإسرائيل وكوريا وبنغلاديش والسودان والدنمارك وإثيوبيا وسفير المجر والاتحاد الأوروبي وهولندا وبلجيكا وكازاخستان وليسوتو.

Advertisements

وكان السيسي بحث، في وقت، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.

وأوضح راضي أن الاتصال شهد أيضا التباحث حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، خاصةً على قطاعات الصحة والغذاء، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة، فضلا عن مواصلة التعاون المشترك للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في أفريقيا، لما تمثلاه من خطورة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.