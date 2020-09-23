عاجل.. إخلاء برج إيفل عقب تهديدات بوجود قنبلة

وجاءت العملية بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، وما تزال عملية التفتيش مستمرة حتى الآن.

وتم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، فى مارس الماضى، ضمن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.