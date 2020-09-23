وجاءت العملية بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، وما تزال عملية التفتيش مستمرة حتى الآن.
وتم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، فى مارس الماضى، ضمن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. إخلاء برج إيفل عقب تهديدات بوجود قنبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.