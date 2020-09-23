الانتقالي السوداني يكشف نتائج المحادثات مع أمريكا بشأن رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب، جاءت مثمرة، واتسمت بالجدية والصراحة.
ووفقًا لـ"العربية"، أشار البرهان إلى أن الوفد السوداني بحث مع نظيره الأمريكي، دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة.
ولفت إلى أنهما ناقشا أيضا مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، موضحا أنهما أكدا حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.
وأوضح أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد إلى دولة الإمارات، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.
وأكد البرهان في وقت سابق أن المباحثات المشتركة تتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني، خاصة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان وحث باقي الدول الصديقة على إتخاذ خطوات جادة لإعفاء الديون.
وأخذت زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق الإدارة الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في وقت سابق أنها تعمل مع السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب، التي وقعت فيها منذ عقود.
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