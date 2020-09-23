يمكنه العودة.. أول تعليق من روسيا على خروج المعارض نافالني من المستشفى

أكد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الأربعاء، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي كان يتلقى العلاج في ألمانيا بعد تعرضه لحالة تسمم يمكنه العودة إلى روسيا في أي وقت.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديتري بيسكوف: "هذا شيء سار جدًا إذا تعافى المريض تماما، ونحن نتمنى له الشفاء العاجل.. وفيما يتعلق بعودته إلى موسكو، فهو مثل أي مواطن روسي يمكنه فعل ذلك في أي وقت"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط لاستقبال نافالني بشكل رسمي، مضيفًا: "لا نخطط لأي لقاءات هنا إذا لم يكن هناك نية أو رغبة من المريض نفسه مشاركة وكالات إنفاذ القانون الخاصة بنا المعلومات التي تشاركها بنشاط مع زملائنا من ألمانيا ودول أخرى".

وكان المستشفى الذي يتلقى فيه نافالني، العلاج في ألمانيا، أعلن اليوم خروجه من المستشفى، وذلك عقب تعرضه لمحاولة تسمم أثناء إقامته في فندق بسيبريا.

وقال المستشفى في بيان: "إن الحالة الصحية للمريض تحسنت إلى الدرجة التي لا تتطلب الرعاية الطارئة. حيث تلقى أليكسي نافالني العلاج في المستشفى لمدة 32 يومًا من بينها 24 يومًا داخل العناية المركزة"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار الأطباء إلى أن نافالني تعافى تمامًا من نتائج محاولة تسميمه، لكنهم أكدوا أنه لا يمكنهم الحكم على أي عواقب أخرى يمكن أن تحدث على المدى البعيد نتيجة التسمم.