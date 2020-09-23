الله أكبر سأفجر كل شىء .. صياح مجهول يتسبب فى إغلاق برج إيفل

وكشف صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، اليوم، أن إغلاق البرج الفرنسى جاء بعد مزاعم بأن شخصا صاح "الله أكبر" وهدد قائلا: "سأفجر كل شىء".

وأضافت "ميرور"، أنه بعد مزاعم صياح شخص مجهول بهذه الكلمات أوقفت السلطات رجال أمن على بوابات البرج وأخلته تماما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رجال الأمن يجوبون حول البرج، بحثا عن أى شىء ملفت للنظر، مطالبين الناس بالابتعاد عن نقاط التفتيش قدر الإماكن، حتى التحقق من مزاعم وجود متفجرات.

وجرى إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، فى مارس الماضى، ضمن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.