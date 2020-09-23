عاجل.. رفع الطوق الأمنى من محيط برج إيفل بعد الاشتباه بوجود قنبلة

وجاء الإغلاق بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج. يشار إلى أنه تم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، فى مارس الماضى، ضمن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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