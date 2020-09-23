الارشيف / أخبار عالمية

روسيا توسّع لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
روسيا توسّع لائحة الأوروبيين الممنو...

أعلنت روسيا الأربعاء أنها وسّعت لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه رد على آليات "معادية" حديثة من جانب الاتحاد الأوروبي. وقالت

المصدر: ا ف ب

تاريخ النشر:الأربعاء 23 سبتمبر 2020 14:25 GMT

تاريخ التحديث:الأربعاء 23 سبتمبر 2020 14:45 GMT

أعلنت روسيا الأربعاء أنها وسّعت لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه رد على آليات ”معادية“ حديثة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: ”أكثر من مرة حذّرنا الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكهم“.

Advertisements

ويأتي هذا القرار على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:

روسيا
أوروبا
تاغ

ا ف ب

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر روسيا توسّع لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا