ظروف جوية سيئة.. تصادم سفينة حربية روسية بأخرى في مياه البلطيق

أعلن أسطول بحر البلطيق الروسي، عن تعرض سفينة حربية روسية لشق نتيجة اصطدامها بسفينة تبريد.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، وقع الحادث بمنطقة المضايق في مياه بحر البلطيق، اليوم الأربعاء، في ظروف جوية سيئة.
وقال المكتب الإعلامي للأسطول إن سفينة التبريد "أيس روز" التي تبحر تحت علم جزر مارشال اصطدمت، بسفينة "كازانيتس" الروسية الصغيرة المضادة للغواصات، في ظروف جوية سيئة.
وأشار المكتب إلى عدم إصابة أفراد طاقم السفينة الحربية الروسية، لافتة إلى أن السفينة "كازانيتس" في طريقها حاليًا إلى قاعدتها.
وأكد المكتب أن هناك لجنة متخصصة في أسطول بحر البلطيق تحقق الآن لمعرفة ملابسات الحادث.
وفي وقت سابق، أخبرت القوات المسلحة الدنماركية أن سفينة حربية روسية اصطدمت بسفينة شحن في مضيق إيريسون بين الدنمارك والسويد، وذلك لأسباب مجهولة.
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