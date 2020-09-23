الملك سلمان: السعودية تمد يدها لـ إيران بالسلام دائمًا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية.
وأضاف الملك سلمان في كلمته خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية.
وأشار إلى أن النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي، لافتا إلى أن طهران لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن التجارب مع النظام الإيراني علمتنا أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته.
وأشار العاهل السعودي إلى أن حزب الله الإرهابي يسيطر على القرار في لبنان بقوة السلاح.
وعلى صعيد الازمة الليبية، قال الملك سلمان إن المملكة تتابع ببقلق التطورات في ليبيا وندعو كافة الأطراف هناك إلى الجلوس لطاولة المفاوضات.
وشدد على أن السعودية تدعم جميع الجهود الرامية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
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