الأردن يفجر مفاجأة عن الشركة المفروض عليها عقوبات بسبب ليبيا

أكدت الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، أن شركة ميدوويف، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب خرق حظر السلاح إلى ليبيا، ليست أردنية، وغير مسجلة على الأراضي الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، إنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أن مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أنه لا وجود لهذه الشركة فيه.

وأضاف أن هناك وجودا لـ شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجّلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وذكر: "إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان افلاسه لوجود مطالبات مالية بحقّة في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقّه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليًا في الأردن".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات على 3 شركات بينها شركة أردنية بسبب خرق حظر السلاح إلى ليبيا.