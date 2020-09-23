أول ندوة عن السلام بين صحفيين إماراتيين وبحرينيين ووزراء إسرائيليين

نظم المجلس العربي للتكامل الإقليمي عبر الاتصال الإلكتروني المرئي ندوة عن السلام لبحث سبل تعزيزه بمنطقة الشرق الأوسط، شارك فيها عدد من الكتاب والإعلاميين من دول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كما شارك فيها عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وقال الكاتب الأمريكي والمحلل السياسي المتخصص بشؤون الشرق الاوسط جوزيف برادوي مدير العلاقات الدولية للمجلس العربي للتكامل الإقليمي ومؤسس ورئيس مركز اتصالات للسلام، أن السلام يشكل فرصة للتعرف على شعوب المنطقة وثقافاتها وفهمها عن قرب، لافتًا الى أهمية التعرف على المجتمع الاسرائيلي عبر برامج التبادل المشترك، والبرامج التعليمية للصحافيين الشباب.

وأكد المحلل السياسي المتخصص بشؤون الشرق الاوسط المشاركون من الجانب العربي على أهمية القضية الفلسطينية التي تشكل قضية تمس كل انسان عربي، ما يعزز من اهمية الرسالة التي يجب على الاعلام ايصالها الى الشارع العربي حيال السلام، والتأكيد على الحق الفلسطيني.

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وشدد الكاتب الأمريكي على أهمية أن يكون هناك فهم أعمق للمجتمعات العربية لا سيما الخليجية منها لدى المجتمع الاسرائيلي، وكذلك بالنسبة للمجتمعات العربية عن المجتمع الاسرائيلي عن قرب، في ظل صورة نمطية رسمت لعقود داعيا المشاركون إلى أهمية نبذ لغة الكراهية وثقافة التحريض، والتصدي لأي وسيلة تبث سموم التحريض والفتنة والفوضى، لا سيما الهجوم وخطابات التحريض التي استخدمت ازاء اتفاقية "ابراهيم" بين اسرائيل ودولة الامارات ومملكة البحرين.

بدوره وجه الرئيس الإسرائيلي خلال كلمته بالندوة دعوة إلى الإعلاميين والصحفيين المشاركين بالندوة الإلكترونية فى خطوة اولي لتفعيل اتفاقية السلام الموقعة بين كل من البحرين والامارات واسرائيل لزيارة بلاده، والتعرف عن قرب على المجتمع الاسرائيلي، مشددًا على اهمية دور الاعلام في تعزيز الصداقة والانفتاح بين شعوب المنطقة واسرائيل.

وحضر الندوة من الجانب العربي كل من محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية ، وعهدية أحمد السيد، رئيسة نقابة الصحفيين البحرينية والصحفي مصطفى الدسوقي من مصر، والدكتورة نجاة السعيد، الخبيرة في علوم الاتصال والإعلام بالسعودية، وعبد الله جادين من السودان إلى جانب الصحفي والناشط الجزائري سامي بعزيز.