نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تشدد الإجراءات ضد مخالفي التدابير الاحترازية لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شددت الجهات المختصة بالدولة إجراءاتها لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19»، والحفاظ على المكتسبات الوطنية في هذا المجال، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات، فيما واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة للجهات المختصة جولاتها وزياراتها الميدانية للعديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وأغلقت اقتصادية دبي، مقهى في شارع السيف، بالتعاون مع سياحة دبي، وذلك لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية، كالتباعد الجسدي، فيما خالف فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 9 منشآت لعدم التزام الموظفين فيها بلبس الكمامات، وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على التباعد الجسدي، إلى جانب التنبيه على 6 منشآت أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلها. ووصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 668 منشأة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن المنشآت المخالفة اشتملت على صالة كمال أجسام في منطقة الصفا الأولى، تم مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في حين خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية حماية المستهلك، مطعماً في منطقة أم هرير، بالإضافة إلى محال تجزئة في عدد من المراكز التجارية، ومنشأة خياطة وتطريز في أبوهيل.

وكانت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، قد واصلت سلسلة جولاتها وزياراتها الميدانية للعديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، مشددة على أن الجهات المختصة في الدائرة، لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، منوهة إلى أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

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بدورها، أغلقت بلدية دبي7 مؤسسات تتضمن: 3 مطاعم وكوفي شوب وصالونين إضافة إلى اغلاق مقهى شيشة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بعد تنفيذها زيارات تفتيشية على 2643 مؤسسة خلال 20 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2525 مؤسسة، ونسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات96 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المخالفة 62 مؤسسة، وأصدرت بلدية دبي 49 تنبيهاً.

وكانت بلدية دبي أصدرت في وقت سابق 62 تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع الأنشطة والمؤسسات والفعاليات التي تندرج تحت رقابتها تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات شددت خلالها على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات.

ويدقق مفتشو بلدية دبي خلال زياراتهم الرقابية، على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات. كما تدقق البلدية على مختلف المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها.

من جانبها، أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مركزي تسوق في الإمارة مؤقّتاً نتيجة التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال ماجد السويدي، مدير قسم التفتيش والمتابعة: «تؤكّد الحملات التفتيشية المكثّفة على الأسواق في الإمارة تقيّد المنشآت الاقتصادية بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها منعاّ من تفشّي الوباء، وقد تعامل فريق من المفتّشين بالأمس مع مركزي تسوّق فقط تساهلا مع هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنه تم تعليق العمل في هذين المركزين بشكل مؤقت حرصاً على صحّة مجتمع الإمارة، وإعادة افتتاحهما لاحقاً بعد التأكّد من التزامهما بالضوابط».