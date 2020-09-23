الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال الطاقة

بحث وزيرا الطاقة في الإمارات وإسرائيل، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل المزروعي، بحث مع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة والبنية التحتية، لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.

كما استعرض المزروعي، خلال اللقاء، استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050، والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء، إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والأمن السيبراني المتعلق بالطاقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على بحث فرص الاستثمار بين البلدين في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.