أعلى معدل يومى من 4 شهور| بريطانيا تسجل 6178 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ مايو الماضي.
وقالت الصحة البريطانية إنها سجلت 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط.
وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستكون بحاجة إلى إغلاق كلي ثان للسيطرة على انتشار فيروس كورونا إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
تأتي تحذيرات راب بعد يوم من إعلان جونسون، فرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.
وقال جونسون أمس ، في كلمته أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستدخل قيودًا جديدة، مع تحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح وحماية الوظائف.
وأكد أن الإجراءات الجديدة لا تتضمن العودة للإغلاق الذي تم فرضه في مارس الماضي، لافتا إلى أن الجامعات والمدارس والمكاتب ستبقى مفتوحة.
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