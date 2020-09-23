بلغاريا تطرد دبلوماسيين روس بسبب التجسس

أعلن مسئول في بلغاريا، اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسيين روس بتهم التجسس لصالح موسكو.

ومن ناحية أخرى، علق قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الأربعاء، على ما نشرته صحيفة "ليموند" الفرنسية بشأن نص المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وسائل الإعلام ليس لديها إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة حول محتوى المحادثة بين بوتين وماكرون، مضيفًا: "لا يمكننا تصديق أن قصر الإليزيه تعمد تسجيل محادثة هاتفية بين الرئيسين"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن المقال الذي نشرته الصحيفة الفرنسية غير دقيق تمامًا، مؤكدًا أن بوتين وماكرون عادة ما يكونان غير متفقين مع بعضهما البعض ولكن هذا لا يعيق الحوار البناء بينهما.

كانت صحيفة "ليموند" الفرنسية نشرت مقالًا ادعت فيه أنه محتوى المحادثة الهاتفية بين بوتين وماكرون، لافتة إلى أن بوتين أخبر ماكرون أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني - الذي يتلقى العلاج في ألمانيا بعد تعرضه لحالة تسمم – كان يعاني من مشاكل صحية مؤخرًا.