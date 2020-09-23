ماليزيا: أنور إبراهيم يقول إنه حصل على “أغلبية قوية”

كوالالمبور ـ رويترز: قال زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم إنه حصل على “أغلبية قوية” من نواب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وإنه يسعى إلى لقاء مع الملك لإتمام تعيينه رسميا رئيسا للوزراء.

وقال أنور، الذي سيحتاج إلى موافقة الملك ليحل محل رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين، في مؤتمر صحفي إن الدعم الذي حصل عليه من النواب “يعني سقوط إدارة محيي الدين”.

تأتي تصريحات زعيم المعارضة بعد أقل من سبعة أشهر من فوز محيي الدين برئاسة الوزراء في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أدت إلى انهيار الإدارة السابقة في عهد مهاتير محمد.

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