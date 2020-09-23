أردوغان وماكرون يجريان مباحثات حول شرق المتوسط

أسطنبول ـ رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهما أجريا أول محادثة بينهما منذ أشهر بعد مواجهة بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي بشأن التوترات المتصاعدة في شرق البحر المتوسط.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان بعد الاتصال بين الزعيمين، إن أردوغان شدد على ضرورة استغلال الفرص الدبلوماسية لتهدئة الموقف والوصول إلى مفاوضات مستدامة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب المكالمة التي استمرت أكثر من ساعة إنها تأمل في استمرار الحوار بين تركيا واليونان وأضافت أن ماكرون دعا إلى نهج مماثل مع قبرص.

وأضافت الوزارة “حث (ماكرون) تركيا على الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك القانون الدولي، والامتناع عن أي عمل أحادي آخر يمكن أن يثير التوترات”. وذكرت أن ماكرون وأردوغان اتفقا على البقاء على اتصال.

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