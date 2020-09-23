ترجيحات بمركبة تحمل صاروخا بساحة تدريب على العروض بكوريا الشمالية

سيئول ـ رويترز: قالت مؤسسة أبحاث أميركية إنه تم رصد مركبة ربما كانت تحمل صاروخا باليستيا في ساحة مخصصة لتدريبات العروض العسكرية في كوريا الشمالية، وسط مؤشرات على أن بيونج يانج تستعد لعرض عسكري كبير في عطلة تحل في العاشر من أكتوبر.

وأفاد تقرير لمؤسسة (38 نورث) التي تتبع الأحداث في كوريا الشمالية بأن صورة التقطها قمر صناعي تجاري أمس الاول تظهر “مركبة ذات صلة بالصواريخ على الأرجح” في ساحة ميريم للتدريب على العروض العسكرية خارج العاصمة بيونج يانج.

وقالت المؤسسة “في حين أن وضوح الصورة غير كاف لتحديد طبيعة المركبة على وجه الدقة، يشير الحجم النسبي والشكل إلى أنها قد تكون مركبة لنقل ونصب وإطلاق صاروخ كبير”.

وبدا حجم المركبة كبيرا بما يكفي لحمل أحد صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات التي يُعتقد أنها قادرة على حمل رأس نووي إلى أهداف بعيدة ويمكن أن تصل لأي مكان في الولايات المتحدة.

وأقر معدو التقرير بأن هناك احتمالا أن تكون المركبة شيئا آخر لكنهم قالوا إن هذا يبدو “غير مرجح في هذا الموقع تحديدا وهذه الظروف”.

وأظهرت الصورة أيضا تشكيلات كبيرة من الجنود والعربات خلال تدريب في هذه الساحة.

وقالت المؤسسة “التدريب الذي جرى مؤخرا يشير بقوة إلى عرض عسكري كبير مزمع في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري التي تحل في العاشر من أكتوبر”.