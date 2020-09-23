"الملك كازو" يكسر مفاهيم السن.. ويلعب أساسيا بدوري اليابان

كسر اللاعب الياباني الدولي السابق كازويوشي ميورا كل المفاهيم المتعلقة بالسن، وذلك عندما شارك أساسيا بعمر 53 عاما في دوري بلاده لكرة القدم الأربعاء.

وبات المهاجم كازويوشي ميورا في سن 53 عاما و6 أشهر و28 يوما، أكبر لاعب يشارك أساسيا في دوري بلاده لكرة القدم، وذلك عندما خاض مباراة فريقه يوكوهاما ضد كوازاكي فرونتالي الأربعاء.

وحطم ميورا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه ماساشي ناكايامي، الذي لعب أساسيا في الدوري الياباني عام 2012 حين كان يبلغ 45 عاما.

وعمد مدرب يوكوهاما، تاكاهيرو شيموتايرا، إلى إدراج اسم ميورا، المكنى "الملك كازو" والذي لم يلعب أساسيا منذ عام 2007، في التشكيلة الاساسية أمام كوازاكي فرونتالي، قبل أن يستبدله في الدقيقة 56، في حين خرج يوكوهاما خاسرا بنتيجة 2-3.

ويخوض ميورا، الذي يدافع عن ألوان يوكوهاما منذ عام 2005، هذا العام، موسمه الـ 35 على الصعيد الاحترافي، مؤكدا رغبته في البقاء في الملاعب حتى الـ60 عاما.

Advertisements

ويتضمن سجل المهاجم الدولي السابق العديد من الارقام القياسية، منها أكبر هداف في مباراة للمحترفين في دوري بلاده عندما سجل عام 2017 في سن الـ50 عاما و14 يوما، هدفا ليوكوهاما أمام منافسه تاسوباكوساتسو غونما.

وخاض ميورا العديد من التجارب الاحترافية خارج حدود بلاده، فهو كان انتقل إلى البرازيل عام 1982 حين كان يبلغ 15 عاما، وبدأ مسيرته الكروية في عام 1986 مع فريق سانتوس.

كما مهد طريق الأندية الأوروبية أمام اللاعبين اليابانيين، بعدما انضم إلى جنوى الإيطالي عام 1994.

وتألق ميورا على الصعيدين الآسيوي في مطلع التسعينيات حين اختير كأفضل لاعب آسيوي، والدولي حيث بدأ مسيرته مع منتخب بلاده عام 1990، فسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية، لكنه لم يُستدعى إلى مونديال فرنسا 1998 في أول مشاركة لمنتخب "الساموراي" في نهائيات كأس العالم.