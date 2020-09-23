القبض على ارهابى فى النمسا كان يخطط لإغتيال سياسيين بتحريض من أردوغان

وقال مصادر إعلامية فى النمسا اليوم الأربعاء، إن أردوغان لديه بالفعل خطط لهجمات إرهابية فى النمسا.
وأضافت المصادر، أن سلطات الأمن النمساوية استجوبت على مدار عدة ساعات الإرهابى المشتبه فيه والذى اعترف بصلته بالنظام التركى، قائلا لضباط أمن الدولة أنه تم التخطيط بالفعل لموجة من الهجمات فى النمسا.
وأشارت المصادر، إلى أن الإرهابى وهو عميل لجهاز المخابرات التركية أدلى بمعلومات تفصيلية أمام ضباط مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى فيينا.
ولفتت المصادر، إلى أن الإرهابى كان يخطط لعمليات إغتيال لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية فى النمسا والتى دأبت على انتقاد تركيا ومنهم قيادات فى الحزب الاشتراكى وحزب الخضر معترفا بوجود عناصر أخرى لازالت مطلقة السراح فى البلاد.
وقد بدأت نيابة أمن الدولة فى النمسا تحقيقاتها وضمت العديد من الوثائق والتقارير السرية حول خلفية الهجمات التى كان مخططا لها.
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