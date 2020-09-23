هروب ودماء في طرة.. مقتل سجناء ورجال شرطة مصريين

ذكرت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، أن 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن.

وأوضح المصادر أن قوة تأمين سجن طرة تصدت لمحاولة الهروب، مما أسفر عن مقتل الأربعة سجناء و3 من عناصر الشرطة المصرية. وأضافت المصادر إن المحكوم عليهم الذين لقوا مصرعهم هم: "السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين". Advertisements وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقال مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن أسمه إن الأربعة كانوا مدانين في قضايا "إرهاب". وتواجه القوات الأمنية والجيش المصري مسلحين ينتمون لفرع تنظيم داعش في مصر الذي ينشط في شمال ووسط سيناء.

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