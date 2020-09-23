مسؤول أمريكى : روسيا والصين وإيران يمثلون تهديدا للانتخابات الأمريكية

قال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى اليوم الأربعاء، إن روسيا والصين وإيران تمثل جميعها تهديدا للانتخابات الأمريكية من خلال الحملات التى تستهدف التأثير عليها.





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