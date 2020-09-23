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مقتل جنديين باكستانيين بنيران هندية عبر الخط الفاصل فى كشمير

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أحمد جاد 2020-09-23 18:35 0 تبليغ

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وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستانى، بحسب وكالة الأنباء ، أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر واستهدفت نقاط باكستانية على الخط الفاصل بين شطرى إقليم كشمير فى قطاع "ديوا" ما أدى إلى مقتل جنديين باكستانيين.

وأضاف، أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم ودمرت نقاط للجيش الهندى على الخط الفاصل، مبينًا أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان 2333 مرة خلال عام 2020م الجارى.

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