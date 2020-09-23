الارشيف / أخبار عالمية

ترامب يسخر من صحفيين أصيبوا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مذيع شبكة "أم أس أن بي سي" علي فيلشي وصحفيين آخرين خلال تجمع لمؤيديه أمس الثلاثاء، قائلا إن رؤية الشرطة تستهدف الصحفيين يعد "مشهدا جميلا".

وفي حديثه أمام أنصاره بولاية بنسلفانيا قال ترامب: "هل تتذكرون ذلك المشهد الجميل؟ لقد كانت الفوضى تعم الشارع. ذلك الصحفي الغبي (علي فيلشي) أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، ثم سقط وبدأ في الصراخ: لقد أصبت، لقد أصبت".

وأضاف: "أحيانا يمسكون شخصا ما، فيبدأ بالصراخ: أنا صحفي، أنا صحفي. اذهب من هنا... لقد ألقوه جانبا وكأنه كيس ذرة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بصراحة، عندما تتأملون كمية الهراء الذي أجبرونا على تحمله، عندما تشاهدونه.. سيبدو في الواقع مشهدا جميلا".

واستمرت أعمال الشغب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي إثر مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس (مينيسوتا)، وفرض حظر التجول في حوالي 40 مدينة في البلاد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب يسخر من صحفيين أصيبوا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا