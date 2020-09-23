الصور الأولى لاعتراض الحرس الثوري الإيراني لـ حاملة طائرات أمريكية

نشرت وكالة "تنسيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، صورا؛ لاعتراض حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز"، بواسطة طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم 18 سبتمبر الماضي.

وكان الأسطول الخامس الامريكي، اعلن، يوم الجمعة الماضي، عن وصول حاملة الطائرات الامريكية "يو إس إس نيميتز" إلى مياه الخليج، رفقة المدمرة "فيلبين سي"، والبارجة "يو إس إس ستريت"؛ وذلك لضمان حرية الملاحة والتبادل التجاري في المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية تمكنت من رصد حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" بطائرات مسيرة "درونز" محلية الصنع، مشيرا إلى أن طائراته أصبحت قادرة على رصد جميع التحركات في مضيق هرمز وفي الخليج.

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وقال الأدميرال علي رضا تنجسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري إنه تم رصد واعتراض حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" والسفن المرافقة لها قبل دخولها مضيق هرمز والخليج بطائرات مسيرة وطنية الصنع.

فيما أوضح علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران لن تتردد بالرد بالمثل فقط، على أي محاولة أمريكية لتفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية؛ بل سترد عليها بحسم وفي أماكن حساسة.

جاء ذلك بعد الحديث عن إمكانية أن تحاول القوات الامريكية إجراء تفتيش أحادي الجانب للسفن والطائرات الإيرانية.