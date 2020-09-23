نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع جديدة بأسعار المنتجين بتركيا خلال أغسطس الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أغسطس/ آب الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته العملة المحلية الليرة إلى متوسط 7.4 ليرات للدولار الواحد خلال الشهر الفائت، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية.

وجاء في بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن ارتفاعا بلغت نسبته 30.23% طرأ على مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلية، خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت 2019.

وأضافت الهيئة في بيانها وفقا "العين الإخبارية"، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركي ارتفع بنسبة بلغت 7.46% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع يونيو 2020.

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بينما بلغت نسبة الارتفاع في المؤشر ذاته نحو 9.95% كمتوسط في الأشهر الـ12 الماضية، وفق الأرقام الرسمية، وبنسبة صعود بلغت 25.98% مقارنة مع أرقام ديسمبر 2019.

وقفزت أسعار المنتجين المحليين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 32.35% على أساس سنوي في أغسطسالماضي، كما صعد المؤشر بنسبة 30.19% في قطاع التصنيع.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.