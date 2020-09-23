تطبيق اعتمرنا لHداء العمرة وحجز تصريح الصلاة في الحرمين والروضة الشريفة

تزداد عمليات البحث حول تطبيق اعتمرنا الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية أداء العمرة وفقاً لضوابط وإجراءات يجب اتباعها، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وجود تطبيق اعتمرنا الذي يتم من خلاله تنظيم أداء العمرة، علماً بأن التطبيق سوف يكون متاحاً للتحميل بدءً من يوم 27 سبتمبر الجاري الموافق 10 صفر موضحة آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل تحميل تطبيق اعتمرنا.

تحميل تطبيق اعتمرنا :

بعد تزايد عمليات البحث نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال خطوات استخدام تطبيق اعتمرنا، حيث يتم ذلك من خلال:

تحميل تطبيق اعتمرنا من أندرويد أو من أي مصدر آخر من البرامج الذكاء الاصطناعي وتسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة والحصول على التصريح

كما اشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلن أماكنها لاحقاً وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح

بالإضافة إلى لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين “مواقف السيارات” وبعدها التوجه إلى الحرم المكي وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين

ووفقاً لإرشادات وزارة الحج والعمرة بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق، وأيضا بإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وعند الانتهاء من تصميم تطبيق اعتمرنا تم العمل على تطويره بأحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع أهم الجهات في المملكة العربية السعودية التابعة للهيئة الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك بهدف تمكين الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمسجد النبوي وتسهيل أداء العمرة وفقاً للضوابط والإجراءات التي دعت إليها وزارة الصحة تضامناً مع الظروف التي نمر بها في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بإصدار التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجياً مع اتباع أعلى معايير الصحة وأدق الإجراءات الاحترازية في قرار جاء من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن وحرصها على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة بشكل آمن صحياً وبما يحافظ على صحة الإنسان.