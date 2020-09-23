مقطوعة الضمان الأجتماعي| أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة وموعد صرفها

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة وموعد صرف مبالغ الدعم المالي واحد من أهم المواضيع التي تشغل بال كثير من مستفيدي مقطوعة الضمان الأجتماعي حيث يأتي برنامج المساعدة المقطوعة ضمن مجموعة من أهم برامج الحماية الأجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للأسر من ذوي الدخل المحدود والمنخفض والفئات التي ينطبق عليها شروط الأستحقاق والأهلية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية وذلك من أجل التأكد من إيصال مبالغ الدعم المالي لمستحقيه دون غيرهمشروط الأهلية الخاصة بالمساعدات المقطوعة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بعض شروط الأستحقاق والأهلية التي يجب أن تتوافر وذلك من أجل الإستفادة من من مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان الأجتماعي وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على شروط الأهلية والأستحقاق الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة
- يشترط أن يكون الشخص المستفيد من مقطوعة الضمان الأجتماعي سعودي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية
- يشترط أن يكون الشخص المستفيد من المساعدات المقطوعة لا يقل عمره عن 35 سنة
- يشترط أن يكون المستفيد لا يزيد الراتب الشهرى له 3000 ريال سعودي
- يشترط أن يكون الشخص المستفيد من برنامج المساعدات المقطوعة لا يمتلك أي سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية
- يشترط أن يكون الشخص المستفيد من المساعدة المقطوعة يقيم أقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية
- الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم الدخول على المساعدة المقطوعة
- كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد ثم الضغط على رمز التحقق
- بعد الضغط على عرض سوف تظهر كافة المعلومات المطلوبة عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة وموعد صرف مقطوعة الضمان الأجتماعي
يتم صرف مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة من مقطوعة الضمان سنوياً وذلك بحد أدنى لقيمة مبلغ الدعم المالي 10 الآف ريال سعودي وحد أقصى 30 ألف ريال سعودي ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ الدعم المالي للمساعدات المقطوعة خلال الفترة القادمة ولكن لم يتم تحديد موعد محدد حتى هذة اللحظة
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