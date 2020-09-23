أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 207 خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

خروقات قوى العدوان بلغت 207 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، الأربعاء، بأن انتهاكات قوى العدوان للهدنة بلغت 207 خروقات خلال 24 ساعة. خروقات قوى العدوان بلغت 207 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، الأربعاء، بأن انتهاكات قوى العدوان للهدنة بلغت 207 خروقات خلال 24 ساعة. وأكد المصدر أن الخروقات تضمنت، زحفين وتحليق طائرتين حربيتين في حيس و9 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا وكيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجاح وحيس، و٤٩ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٧٣٥ صاروخاً وقذيفة و ١٤٢ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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