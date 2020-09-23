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إصابة وزيرة عراقية بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إصابة وزير الهجرة والمهجرين، إيفان فايق، بفيروس المستجد "كوفيد19"، مضيفة أن الإصابة لا تزال خفيفة. 

وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس إن "الفحوصات أظهرت إصابة إيفان فايق وزيرة الهجرة بفايروس كورونا المستجد". 

وأضاف: "ولا تزال حالة الوزيرة العراقية مستقرة، وأن إصابتها خفيفة". 

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وتظهر صور منشورة على صفحة وزارة المهجرين العراقية على فيسبوك، أن الوزيرة شاركت قبل أربعة أيام في مؤتمر لحماية المرأة، حضره مسؤولون وسياسيون عراقيون بارزون.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات اليومية في البلاد.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم ان إجمالي الاصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس المستجد وحتي الأن ارتفع الي 332635 حالة.

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