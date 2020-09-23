اللبنانيون يشدّون الأحزمة للانتقال من جهنّم الفوقا إلى جهنّم التحتا!

دوت الخليج- لليوم الثاني على التوالي بقي كلام الرئيس اللبناني ميشال عون عن أننا ذاهبون الى جهنّم في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة، محور الحركة السياسية والتعليقات من الناشطين على مواقع التواصل. وقد دافع مقرّبون من عون عن موقفه الذي جاء توصيفاً لما يمكن أن يؤول إليه الوضع، معتبرين أن عون “يبقى أملهم الوحيد”.

وتوجّه رئيس حزب التوحيد وئام وهّاب الى رئيس الجمهورية بالقول: “ميشال عون لماذا صارحت الناس؟ أكثريتهم تعوّدوا التصفيق للكذابين. اكذب عليهم وقل لهم إن الخير آتٍ ليصفّقوا لك فقد تعوّدوا على الأموال السهلة والشحاذة”. وسأل: “ماذا يجب أن يقول عندما ينتهي الاحتياط ويتجاوز الدولار ٢٥ ألفاً حتى لا أقول أكثر مش جهنم يعني؟” ، بحسب "القدس العربي" .

وتوجّهت الإعلامية داليا داغر من قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر بنصيحة من خلال قولها: “حتى ما نكون رايحين على جهنّم إقروا مظبوط الدستور وإسمعوا منيح خطاب الرئيس عون تما تحلّلوا على اساس الحقد وقلّة المسؤولية والاعتباطية وإعرفوا إنه إذا خسرنا كلنا رح نخسر”.

وكانت إجابة عون على سؤال الإعلامية “لوين رايحين؟” فتحت عليه “أبواب جهنّم”، وتصدّر وسم #رايحين على جهنم “تويتر”. ورأت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن “ميشال عون الذي وصل الى بعبدا بفضل قوة حزب الله وتخاذل آخرين لم يعد قادراً على تحمّل تعنت الحزب وقد حمّله أخذنا الى جهنّم في حال الاستمرار بعرقلة المسعى الفرنسي”.

ورصدت “القدس العربي” تعليقات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها اتفاقهم على أننا أصلاً في جهنّم، من خلال سؤال الكثيرين “ليش نحن أصلاً وين؟”.

ونشر بعضهم صورة عليها لافتتان واحدة تشير الى “جهنّم الفوقا” التي يعيش فيها حالياً اللبنانيون، وواحدة تشير الى “جهنّم التحتا” الموعودين بالذهاب إليها بعد شهرين بحسب رئيس الجمهورية.

وسخر أنطوان سلمون مما بلغه عهد عون ووعوده، وكتب: “في 8 أيار/مايو 2019 قال ميشال عون سأسلّم لبنان أفضل مما استلمته. في 21 أيلول 2020 ميشال عون يقول رايحين على جهنّم”.

وأجرى رامي أبي خليل مقارنة بين العهود الرئاسية بقوله: “عهد كميل شمعون: لبنان سويسرا الشرق، عهد فؤاد شهاب: ثورة في الإدارة، عهد ميشال عون: خارطة طريق الى جهنّم”.

وتوجّه صبحي منذر ياغي الى الرئيس قائلاً: “بكل محبة واحترام: إذا وصلت الى هذه الدرجة من اليأس والإحباط وأنت الرئيس القوي والمنقذ، وشايف البلد رايح على جهنّم، الأفضل تستقيل وتترك المجال لحدا، ربما بيقدر يأخدنا على الجنّة”.

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وقال ميرفت سيوفي: “يا جماعة ما حدا يصلّح شي لا شبابيك ولا بواب ولا حيطان، خلص رايحين على جهنّم إنحلّت القصة”.

ورأى سيمون كرم في رسالة الى عون أنه “من لحظة وصولك بدأت الرحلة الى جهنّم…”.

أما الناشط في 14 آذار/مارس نوفل ضو فقال: “على أساس حلفاء العماد عون يملكون مفاتيح الجنّة! تفاجأنا بقوله إننا متجهون الى جهنّم!”. وسأل: “تُرى هل أضاع العماد عون الطريق؟ أم أن حقيقة حلفائه انكشفت باعتبارهم الطريق الأقصر والأسرع الى جهنّم؟!”.

من ناحيتها، كتبت الإعلامية سمر أبو خليل: “شدّوا الأحزمة ستنطلق الرحلة من المجهول الى جهنّم. ما تعتلوا همّ أسعار البطاقات بالليرة لأنو الطيران داخلي”.

وسخر أحد الكوادر القواتية فريد كرم من أداء التيار في وزارة الطاقة وكتب: “ما حدا يخوّفنا من جهنّم… بيكفي ينزل معنا شخص تا يدور التقنين وتطفي النار 18 ساعة باليوم ويسمسر ل Fatima Hell”.

وقال أسعد أبي علي: “بقي وليد جنبلاط يسأل الى أين؟ حتى أتاه الجواب من ميشال عون “رايحين على جهنّم”.

ختاماً، كانت تعليقات بالأغنية حيث استذكر بعضهم كلمات أغنية “بطّلت صوم وصلّي وعا جهنّم منّي رايح إلا أنا ويّاك”، وبدّل آخرون كلمات إحدى الأغنيات لتصبح “مشوار رايحين مشوار… تنبرم جهنّم بنهار”.