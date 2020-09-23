قروض المتقاعدين بأقل راتب تقاعدين وبأفضل فترة سداد، يقدم بنك سامبا العديد من الخدمات لعملائه حيث يعد بنك سامبا من احد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، والكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحث عن قروض المتقاعدين الذي يبحث عنها أصحاب المعاشات الذين يصلون الي سن المعاش ويرغبون في تنفيذ مشروعات شخصية، حيث أن أصحاب المعاشات هم اكثر اهتماماً بحثاً عن التمويلات الشخصية علي أن تكون هذه التمويلات وفق السيولة ونقدية متميزة ووفق شروط سداد تناسب الجميع.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين بنك سامبا

يصل التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك سامبا السعودي الي مبلغ يصل الي 500,000 ريال سعودي وتصل فترة سداد المبلغ الممول الي خمس سنوات من بداية الحصول علية وتوفير أنظمة سداد مميزة خلال فترة سداد القرض، حيث يوفر بنك سامبا التمويل الشخصي للمتقاعدين بحيث يتم صرف وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، كما وفر بنك سامبا السيولة النقدية التي تناسب كل فرد وفق الاحتياجات الخاصة به، يسهل بنك سامبا الحصول علي تمويل أضافي أو تكميلي للتمويل الأول اللذي تم الحصول علية بعد سداد عشرين في المئة من قيمة التمويل الأول، كما أن التمويل الشخصي من بنك سامبا يتسم بالموافقة الفورية بعد التقديم علي طلب المبلغ المرغوب به خلال وقت قصير جداً وتحويل المبلغ علي الحساب الشخصي للعميل المتقاعد، حيث يمنح بنك سامبا لجميع المتقاعدين انه في حالة الوفاة أو التعرض لمشاكل الإعاقة تسقط المديونية الخاصة بالتمويل الذي تم الحصول عليه من علي الأسرة ولا يتم سداد الأقساط المتبقية علي المتقاعد.

شروط قرض المتقاعدين من بنك سامبا السعودي

من أحكام قروض المواطنين المتقاعدين من بنك سامبا أن الحد الأقصى للقرض هو 500 ألف ريال سعودي، وفترة سداد القرض بعد صرفة تصل الي خمس سنوات، قروض المتقاعد يتم صرفها وفقاً للأحكام الشرعية، توفير الاختيار التمويل التكميلي عند سداد عشرين في المئة من قيمة التمويل الأول، إمكانية شراء المديونية الخاصة بكل عميل.

شروطه قرض المتقاعدين من بنك سامبا:

لا يقل عمر المتقدم عن 40 عام لكل من يرغب في الحصول علي القرض، راتب لا يقل عن 2000 ريال شهرياً حتي يتم قبول طلب القرض، تحويل راتب المتقاعدي الي بنك سامبا.