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تحذير إماراتي بشأن طقس الغد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد  الاماراتي تحذيرا شديد اللهجة لــ" مستخدمي الطرق و قائدي السيارات " خلال الساعات الاولي من غد الخميس.

وناشد المركز الإماراتي، في بيان له اليوم، الجميع، ضرورة توخي الحيطة و الحذر و إتباع إرشادات المرور نظرا لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الاماراتي الي إحتمالية إنعدام الرؤية  في بعض الاحيان على بعض المناطق الداخلية والساحلية .

ونوه المركز الوطني للأرصاد  الاماراتي الي ان تلك الحالة من الطقس تحدث في الفترة من الساعة الواحدة إلى الساعة التاسعة والنصف من صباح غد " الخميس ".

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