ترامب يعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.

وقال "ترامب": "سنراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل وثيق خلال فترة الانتخابات".

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي تستغل قوتها.

وتعهد "ترامب" بالتوصل إلى حل بشأن مواقع التواصل بشكل وثيق خلال الانتخابات.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهورى يهاجمون كلا من جوجل وفيسبوك وتويتر مدعين فرض تلك المواقع رقابة موجهة ضد المحافظين عبر الإنترنت، وهو أمر قد يكون لدى الحكومة الأمريكية الآن القدرة على مراقبته إذا أصبح اقتراح وزارة العدل قانونًا.

ولم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من الأدلة على مزاعمه، التي تنكرها شركات التكنولوجيا بشدة، بينما يجادل المشرعون الديمقراطيون بأن الإدارة يجب أن تركز بدلًا من ذلك على خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات التي تنتشر بشكل فيروسي على الإنترنت.

من جانبه، أصدر وزير العدل والمدعي العام الأمريكي وليام بار، اليوم الأربعاء، بيانًا يطلب من الكونجرس توفير الحماية لمستخدمى الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم المادة 230 حماية كبيرة لمنصات التواصل الاجتماعى للهروب من العقاب منذ سنوات طويلة.