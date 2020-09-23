بشأن الأزمة الخليجية.. رسالة عاجلة من نائب الأمير الكويتي لـ تميم

استقبل تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر ، مبعوث نائب الأمير وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في الكويت، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الدوحة.

وسلم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الكويتي، رسالة خطية، من نائب الأمير، الي أمير قطر، تتعلق بالعلاقات التي تربط البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الزيارة الرسمية، التقى مبعوث نائب الأمير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حيث أفاد بيان لوزارة الخارجية الكويتية، إنه تمّ خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

كما زار الشيخ الناصر والشيخ محمد، مقر سفارة دولة الكويت في الدوحة، حيث كان في استقبالهما سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي، وأعضاء السفارة والمكاتب الملحقة.

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وكشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة الراي الكويتية أن فحوى الرسالة التي نقلها مبعوث نائب الأمير إلى أمير قطر تتلخص بأن الجهود الكويتية مستمرة لرأب الصدع الخليجي ولم تتوقف ، لافتة إلى أن محادثات الناصر في الدوحة تطرّقت أيضًا إلى آخر المستجدات والتطورات في المنطقة والإقليم.

وفي سياق أخر بعث نائب الأمير، برقية إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، التي اجتاحت أجزاء من العاصمة جاكرتا، نتيجة هطول أمطار غزيرة، سائلًا المولى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار الكارثة.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقية تعزية إلى رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان ماهاراني، فيما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة.