بالفيديو : خطاب الملك في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

دوت الخليج :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبني على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف خلال خطابه في الجلسة العامة للاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزاً للسلام، لجميع البشرية.
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