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إزالة بقع الزيت بمواد طبيعية متوفرة في كل منزل

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اسراء محمد 0 تبليغ

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تعد البقع الزيتية من أكثر أنواع البقع المستعصية والتي تؤرق العديد من ربات المنزل وقد تضطرين لرمي الملابس الملطخة به لذلك تبحث عن طرق إزالة بقع الزيت بشكل آمن وغير ضار على الملابس والقماش ،لذلك جمعنا لك في هذا المقال عدة طرق للتخلص من تلك البقع الصعبة ولن تضطري إلى التخلص من ملابسك المفضلة بعد الآن فتابعينا.

إزالة بقع الزيت مواد فعالة في إزالة البقع:

من المعروف أن الخال من المواد الفعالة في تنظيف الأشياء وذلك لأنه له القدرة على إذابة الزيت وأيضاً يخلصك من الروائح الكريهة التي قد تكون عالقة في الملابس نتيجة تلك البقع.

إذا أردت تنظيف ملابس بيضاء فيمكنك وضع الخل مباشرة على الملابس وتركه على البقعة لبعض الوقت، أما إذا كانت الملابس ملونة فلا بد من تخفيف الخل بالقيل من الماء الساخن قبل وضعه على الملابس حتى لا تسبب بهتان الألوان بها.

  • الليمون:

تساعد خواص الليمون الحامضية على إذالة البقع بشكل فعال فيمكنك فرك نصف ليمونة في مكان البقع مع العصر برفق لاستخراج العصير عند الفرك ثم ترك الليمون على البقعة لفترة ثم فرك القماش وغسله بالماء والمنظف بعد ذلك.

إزالة بقع الزيتمواد غربية تستخدم في إزالة بقع الزيت:
  • المياة الغازية: تعمل الصودا الموجودة في المشروبات الغازية على تفتيت الدهون فيمكنك إضافة القليل منها على كل بقعة وتركها لمدة ساعتين ثم غسلها بالطريقة المعتادة.
  • النشا: قومي برش القليل من النشا على البقع واتركيها لتمتصها لمدة نصف ساعة ثم افركيها واغسليها.
  • جل الصبار: اغسلي القماش الملطخ بالقليل من الماء البارد ثم افركيها بجل الصبار لعدة دقائق ثم اغسليها.
  • الطباشير: قومي بطحن الطباشير ثم ضعي كمية منه على كل بقعة واتركيها لربع ساعة ثم اغسليها.

إزالة بقع الزيت

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