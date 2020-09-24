فرانك دي بور يقود دفة "الطواحين" لمونديال 2022

أعلن الاتحاد الهولندي تعيين فرانك دي بور، الذي خاض 112 مباراة دولية وشارك في بطولتين لكأس العالم مع هولندا، مدربا للمنتخب الوطني.

وحل دي بور البالغ من العمر 50 عاما بدلا من رونالد كومان الذي غادر الفريق الشهر الماضي ليتولى تدريب برشلونة.

ووقع دي بور عقدا لعامين حتى كأس العالم 2022.

وفاز دي بور، الذي لعب أيضا لبرشلونة، بأربعة ألقاب متتالية للدوري الهولندي وهو رقم قياسي خلال فترة عمله في تدريب أياكس أمستردام بين 2011 و2014.

لكنه واجه خيبة أمل خلال ثلاثة مناصب تولاها خارج هولندا.

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واستغنى عنه إنتر ميلان بعد 85 يوما فقط في منصبه في 2016 وفي العام التالي قضى عشرة أسابيع فقط مع كريستال بالاس.

وكانت آخر تجاربه التدريبية مع أتلانتا يونايتد بالدوري الأميركي وترك المهمة في يوليو تموز بعد 18 شهرا.

وسيكون أول اختبار للمدرب الجديد مواجهة ودية مع المكسيك قبل مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في بداية الشهر المقبل.

وتستضيف هولندا منتخب المكسيك في أمستردام في السابع من أكتوبر قبل أن تسافر لمواجهة البوسنة في 11 أكتوبر وستلعب مع إيطاليا في 14 أكتوبر.