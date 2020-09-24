ترامب يتوقع انتهاء انتخابات 2020 أمام المحكمة العليا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الأربعاء، عن اعتقاده بأنه الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية، أمام المحكمة العليا.
وأضاف ترامب أنه يعتقد أن هذا سبب أهمية وجود تسعة قضاة للمحكمة.
وقال ترامب، متحدثا في البيت الأبيض، إن السناتور لينزي غراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لن يضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن العملية ستتم بسرعة.
وكان ذلك بعد وفاة القاضية الليبرالية بالمحكمة روث بادر غينزبورغ يوم الجمعة.
يشار إلى أن ترامب صرح في 19 سبتمبر بأنه قد يختار المرشح للمقعد الشاغر في المحكمة العليا بعد وفاة القاضية المعروفة، روت بيدير غينزبورغ، مؤكدا أن هذا المنصب يمكن أن تتولاه امرأة.
وأوضح الرئيس الأمريكي وقتها أن "الإجراءات تمضي سريعا وأتمنى اختيار القاضي قريبا، ربما سيتم ذلك الأسبوع القادم".
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