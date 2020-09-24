نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن مقتل أمير تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا في المقال التالي
وأوضح الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أنه لم يتم التعرف على هوية القيادي فورا، ولكن تم التعرف عليه فيما بعد، لافتا إلى أن "العراقي"، دخل ليبيا يوم 12 سبتمبر 2014، بجواز سفر مزور.
وأشار "المسماري"، إلى أنه تم تعيين "العراقي" زعيما لتنظيم "داعش"، بعد مقتل التكفيري عبدالعزيز الأنباري، زعيم التنظيم السابق، على يد الجيش الليبي في أحداث درنة في 2015.
ولفت إلى العناصر الإرهابية ظلوا يدافعون عنه لمدة سبع ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن اسمه الحقيقي عبدالله الربعي، وهو من أكراد العراق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الليبي يعلن مقتل أمير تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.