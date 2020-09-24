نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اتصال طارئ.. ترامب يغادر مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ في المقال التالي
وحسب "روسيا اليوم"، فقد برر الرئيس الأمريكي المغادرة بأنه لديه اتصال هاتفي طارئ، موضحا: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، دون التوضيح بشأن من هو المتصل.
وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".
وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".
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