مصر تسجل 121 حالة إصابة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 16 حالة جديدة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالات وفاة.
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