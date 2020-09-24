اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، اليوم، الخميس، بقتل مسؤول حكومى كان قد فُقِد أثناء عمله على متن قارب تفتيش قبالة جزيرة يونبيونج الحدودية الغربية مع كوريا الشمالية.





وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فى بيان: "نتيجة لتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعددة الواردة إلى الجيش، أطلقت كوريا الشمالية النار على مواطننا الذى فقد فى جزيرة يونبيونج الصغيرة وحرقت جثته". وأضافت: "تستنكر الوزارة مثل هذا العمل البشع بشدة ونطالب كوريا الشمالية بتقديم شرح ومعاقبة المتورطين فى الحادث، ونحذر من أن جميع المسئولية عن ذلك تقع على الجانب الشمالى". كان المسؤول الكورى الجنوبى بوزارة المحيطات والثروة السمكية (47 عامًا) قد فقد أثناء انجرافه فى المياه بهدف هروبه إلى الشمال، فى أثناء عمله على متن قارب تفتيش قبالة جزيرة "يون بيونج" الحدودية الغربية 21 سبتمبر الجارى. Advertisements وأكدت السلطات الكورية الجنوبية، بشكل مبدئى أن المسؤول لقى حتفه برصاص كوريا الشمالية من مسافة طويلة، واسترجع الشمال جثته وأحرقه. وذكرت السلطات أن كوريا الشمالية أحرقت جثته كإجراء احترازى، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتجرى السلطات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الوطنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سول تتهم بيونج يانج بقتل مسؤول كورى جنوبى وإحراق جثته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.