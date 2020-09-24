دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعضاء الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.

وقال مادورو - في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، إنه:"يجب أن نطالب بوقف جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم أيضا بأن يسمحوا لشعوبنا بممارسة حقوقهم".

من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو خطابا آخر إلى نحو 30 دولة اعترفت به كـ "رئيس مؤقت" لفنزويلا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى "عمل حازم" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو: "أدعو ممثلي الدول الأعضاء.. إلى دراسة استراتيجية تشمل عدة سيناريوهات لما بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية بشأن الوضع في فنزويلا".

يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول جوار فنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية اعترفت بجوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس فنزويلا يدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.