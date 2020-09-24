رئيس الصين والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان أهمية تعزيز التعددية والتنمية المستدامة

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أهمية تعزيز التعددية، والتنمية المستدامة، والتعامل مع تغير المناخ.

ودعا بينج المجتمع الدولي -في مؤتمر عبر الفيديو مع جوتيريش مساء أمس بتوقيت بكين- على إعادة تأكيد دعمه للتعددية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

وقال بينج إن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يزال يجتاح العالم، وإن الصين تدعم بقوة القيادة الرئيسية لنظام الأمم المتحدة، خاصة منظمة الصحة العالمية، في مكافحة المرض، كما أنها تدعم بقوة نظام الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وأضاف بينج أن الصين ستفي بالتزاماتها بجعل لقاحات (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية، بعد اعتمادها نهائيا للاستخدام عقب الانتهاء من تطويرها، كما أن الصين ستسهم في إمكانية الحصول على لقاح مضاد للمرض والقدرة على تحمل تكاليفه في الدول النامية.

وتابع بينج أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يلعب دور آلية الأمن الجماعي، وأن يقوم الأعضاء الدائمون في المجلس بدور نموذجي، مشيرا إلى أن السعي وراء الأحادية والهيمنة أمر لا يحظى بشعبية وسيقابل بالرفض بالتأكيد.

ولفت بينج إلى أن المرض فاقم من مشكلات سوء التكيف وعدم التوافق في نظام الحوكمة العالمي، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة التفكير في كيفية تحسينه، بدلا من هدمه وبناء نظام جديد.

ونوه بينج إلى أن العالم لا يوجد به سوى نظام واحد، وهو النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ومجموعة واحدة فقط من القواعد؛ وهي الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وأن الصين لا تسعى مطلقا إلى مواجهة أيديولوجية، ولا تؤيد "فك الارتباط" ولا تسعى أيضا نحو الهيمنة.

وشدد بينج على أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتقويض سيادتها الوطنية وكرامتها وتنميتها، ولكنها، بدلا من ذلك، ستحمي بقوة حقوقها ومصالحها المشروعة، وستدعم الإنصاف والعدالة على الصعيد الدولي، داعيا جميع الدول إلى تجاوز الخلافات بين بعضها البعض والاختلافات بين الجنسيات والثقافات والأيديولوجيات لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

من جانبه، ثمن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" دعم الصين الثابت والحازم للتعددية وللأمم المتحدة، وسلسلة المبادرات والإجراءات التي أعلنها الرئيس الصيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجالات ممارسة التعددية، والتعامل مع تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، معربا عن دعمه لجهود الصين للدفع من أجل البناء المشترك لطريق حرير التنمية الخضراء.

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة تدعم الصين في تعميق التعاون مع أفريقيا والدول النامية، وتأمل في مواصلة تعزيز التعاون مع الصين، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورًا قياديًا.